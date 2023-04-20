«Ренхап»: Южная Корея не поставляет вооружения Киеву ради стабильных отношений с Россией

Сеул не поставляет оружие Киеву из-за необходимости сохранения стабильных отношений с российской стороной. Таким мнением поделился чиновник из администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля.
Он признал, что в законодательстве азиатского государства нет правовых норм, запрещающих передачу оружия третьим странам. В предписаниях МИД также отсутствует соответствующий пункт. Однако Сеул все равно не идет на такие меры, утверждает чиновник.
«Мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», — подчеркнул собеседник агентства «Ренхап».
В Сеуле ранее заявили, что любое решение о предоставлении военной помощи Украине «будет зависеть от Москвы». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом подчеркнула, что поставки вооружений Киеву, откуда бы они ни поступали, включая Южную Корею, рассматриваются как враждебный антироссийский акт, передает «Вечерняя Москва».