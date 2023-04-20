Суд назначил экс-замминистру культуры Яриловой арест сроком 2 месяца

Бывшей замминистра по культуре Ольге Яриловой назначен арест на два месяца по делу о хищении средств при реализации проекта «Пушкинская карта».
Как сообщает Telegram-канал «112», суд провел заседание в среду, 19 апреля. Сообщается, что бывшую госслужащую обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
Ярилову арестовали по делу о присвоении более 200 миллионов рублей во время работы над проектом «Пушкинская карта». Как сообщает канал, экс-замминистра может получить до 10 лет заключения в случае признания виновной.
Ранее портал Infox.ru сообщал о рекордном за 10 лет числе преступников-пенсионеров в России. Число пожилых граждан, совершивших различные правонарушения превысило 10% от общего количества арестованных.