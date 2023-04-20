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Чистая прибыль корпорации IBM увеличилась на 26.5%

Экономика
Чистая прибыль корпорации IBM увеличилась на 26.5%

Американская корпорация International Business Machines увеличила свою чистую прибыль на 26.5% за первый квартал 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль компании составила 927 миллионов долларов в сравнении с 733 миллионами годом ранее. Выручка корпорации достигла 14,252 миллиардов против 14,197 годом ранее.

Данные показатели превзошли ожидания аналитиков, опрошенных FactSet. Многие ожидали, что чистая прибыль IBM составит 673,2 млн долларов, однако корпорация не намерена останавливаться и планирует увеличить свою годовую выручку на 3-5% без учета колебания курса валют.

Ранее пять крупнейших банков США превзошли ожидания экспертов и продемонстрировали рост прибыли. Увеличить выручку в условиях кризиса удалось JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup, пишет «Национальная Служба Новостей».
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