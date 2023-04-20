Человеческие останки обнаружили в музыкальной студии в центре Москвы

Человеческие останки были обнаружены в музыкальной студии в центре Москвы. Соответствующей информацией делится Telegram-канал SHOT.
Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. Страшная находка найдена в ходе ремонта, указывается в сообщении. Рабочие вскрыли пол, под которым были закопаны человеческие кости и череп. В настоящий момент здание бывшей музыкальной школы находится на реставрации. Оно расположено на Малой Никитской улице. Сейчас Следственный комитет РФ выясняет все причины и детали произошедшего.
Прежде стало известно, что человеческие останки были найдены в обмелевшем озере Мид в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщалось 2 апреля.