Человеческие останки обнаружили в музыкальной студии в центре Москвы

Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. Страшная находка найдена в ходе ремонта, указывается в сообщении. Рабочие вскрыли пол, под которым были закопаны человеческие кости и череп. В настоящий момент здание бывшей музыкальной школы находится на реставрации. Оно расположено на Малой Никитской улице. Сейчас Следственный комитет РФ выясняет все причины и детали произошедшего.