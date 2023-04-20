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Соседи поставили между участками двухметровый забор: законно ли это?

Общество
Соседи поставили между участками двухметровый забор: законно ли это?

Дача — место для отдыха. Однако иногда это становится местом разборок с соседями. В Союзе дачников рассказали ФАН, какой высоты установить забор между участками, чтобы не нарушить закон и права соседей.

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы РФ (фракция «Единая Россия») Никита Чаплин разъяснил:

«Согласно законодательству и строительным нормам, высота забора садовых и дачных участков не должна превышать 1,5 м. По правилам СНТ нельзя ставить глухой забор между соседями, должен быть, например, сетчатый материал. Однако в каждом регионе России действуют еще и свои правила. Например, Подмосковье. Раньше в Московской области разрешалось устанавливать на участках заборы высотой до 2 метров. Но в новых правилах закреплено, что высота забора между соседними участками должна быть не менее 1,2 м и не более 1,8 м. Поэтому будьте осторожны и следите за изменениями в законодательстве вашего региона».
Соседи поставили между участками двухметровый забор: законно ли это?

Ранее депутат ГД РФ, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, законно ли использование летучих устройств на даче.
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