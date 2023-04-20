Эксперты Россельхознадзора выявили в российской клубнике опасное превышение антибиотиков

Превышение допустимых показателей содержания антибиотиков было зафиксировано в клубнике, которую выращивают на территории РФ. Об этом сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на «Известия», в российской клубнике, выращенной в тепличных хозяйствах, обнаружено превышение тетрациклина в 20 раз, заявил чиновник. По словам Кармазина, с января специалисты зафиксировали 1700 случаев превышения норм по содержанию в ягодах вредных веществ. Это касается не только российских продуктов, но и товаров, привозимых из-за границы, пояснил он.
Результаты получили в ходе исследования ягод, грибов и плодовых, выращиваемых российскими хозяйствами, на предмет наличия антибиотиков. Такие исследование позволят улучшить нормативную базу в данной сфере, и помогут ученым эффективнее развивать экологическое земледелие, отметили в пресс-службе ведомства.