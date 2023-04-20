На стоянке для самолетов в аэропорту Пскова обнаружили беспилотник с камерой

На место, где был найден квадрокоптер размерами 30х30, сразу вызвали сотрудников спецслужб и взрывотехники. Взрывоопасные вещества обнаружены не были. После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что аппарат летал над аэропортом еще вечером 18 апреля.