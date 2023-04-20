На стоянке для самолетов в аэропорту Пскова обнаружили беспилотник с камерой

Утром 19 апреля уборщики нашли беспилотный летательный аппарат на стоянке для самолетов в псковском аэропорту. Он был оборудован камерой, об этом пишет Telegram-канал Baza.
На место, где был найден квадрокоптер размерами 30х30, сразу вызвали сотрудников спецслужб и взрывотехники. Взрывоопасные вещества обнаружены не были. После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что аппарат летал над аэропортом еще вечером 18 апреля.
Сейчас беспилотник отправили на экспертизу, так как, возможно, на нем остались следы ДНК запускавшего. После процедуры видеозаписи с камеры БПЛА будут извлечены.
Ранее в Тульской области обнаружили беспилотник, который упал в лесополосе.