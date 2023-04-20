Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На стоянке для самолетов в аэропорту Пскова обнаружили беспилотник с камерой

Происшествия
На стоянке для самолетов в аэропорту Пскова обнаружили беспилотник с камерой

Утром 19 апреля уборщики нашли беспилотный летательный аппарат на стоянке для самолетов в псковском аэропорту. Он был оборудован камерой, об этом пишет Telegram-канал Baza.

На место, где был найден квадрокоптер размерами 30х30, сразу вызвали сотрудников спецслужб и взрывотехники. Взрывоопасные вещества обнаружены не были. После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что аппарат летал над аэропортом еще вечером 18 апреля.

Сейчас беспилотник отправили на экспертизу, так как, возможно, на нем остались следы ДНК запускавшего. После процедуры видеозаписи с камеры БПЛА будут извлечены.

Ранее в Тульской области обнаружили беспилотник, который упал в лесополосе.
беспилотники БПЛА псков
Военкоры ФАН