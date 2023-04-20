Врач-иммунолог Продеус рассказал, какие надписи на этикетках вводят в заблуждение покупателей

В эфире программы «Жить здорово» он сообщил, что в заблуждение многих вводит надпись «0 процентов жира» на упаковке. Эксперт подчеркивает, что такие позиции не помогут похудеть. Вместо указанного элемента, в них содержится много сахара. Таким образом, от них можно только набрать вес.