ООН: инспекция судов в рамках зерновой сделки возобновилась 19 апреля

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о сложностях, с которыми сталкивается Совместный координационный центр в Стамбуле. По ее словам, киевские власти чересчур остро отреагировали на предложение Москвы создать регистрационные списки для судов.