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ООН: инспекция судов в рамках зерновой сделки возобновилась 19 апреля

Политика
ООН: инспекция судов в рамках зерновой сделки возобновилась 19 апреля

Специалисты возобновили инспекцию морских судов в рамках зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря представительства ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла.

Дипломат подчеркнула, что соответствующие работы стартовали 19 апреля. При этом в четверг планируется продолжить осмотр кораблей, задействованных в экспорте продовольствия.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о сложностях, с которыми сталкивается Совместный координационный центр в Стамбуле. По ее словам, киевские власти чересчур остро отреагировали на предложение Москвы создать регистрационные списки для судов.
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