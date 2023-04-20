ООН: инспекция судов в рамках зерновой сделки возобновилась 19 апреля

Специалисты возобновили инспекцию морских судов в рамках зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря представительства ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла.
Дипломат подчеркнула, что соответствующие работы стартовали 19 апреля. При этом в четверг планируется продолжить осмотр кораблей, задействованных в экспорте продовольствия.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о сложностях, с которыми сталкивается Совместный координационный центр в Стамбуле. По ее словам, киевские власти чересчур остро отреагировали на предложение Москвы создать регистрационные списки для судов.