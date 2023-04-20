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В Новосибирске подсудимый Хамроев признался в убийстве школьницы из ревности

Происшествия
В Новосибирске подсудимый Хамроев признался в убийстве школьницы из ревности

Обвиняемый в убийстве 17-летней девушки Хушнуд Хамроев сообщил новосибирскому суду, что совершил преступление из ревности. О факте "измены" фигурант был прекрасно осведомлен, пишет корреспондент Сиб.фм. Мужчина не уточнил информатора.

Учитывая обстоятельства дела, мигранту были предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ: за убийство, угрозы убийством, истязания и половую связь с несовершеннолетней до 16 лет. Сам Хамроев отрицает, что не имел интимных отношений с девушкой, хотя его мать заявляла о беременности убитой.

Ранее издание Infox.ru сообщало об изменениях в миграционном законодательстве. В МВД предложили изменить срок пребывания иностранных граждан в РФ и ввести сбор для въезжающих в страну.
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