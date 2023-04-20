В Новосибирске подсудимый Хамроев признался в убийстве школьницы из ревности

Учитывая обстоятельства дела, мигранту были предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ: за убийство, угрозы убийством, истязания и половую связь с несовершеннолетней до 16 лет. Сам Хамроев отрицает, что не имел интимных отношений с девушкой, хотя его мать заявляла о беременности убитой.