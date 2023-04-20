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«Авантюра»: в Bloomberg охарактеризовали попытки президента США Байдена поддерживать Киев и бороться с КНР

Политика
«Авантюра»: в Bloomberg охарактеризовали попытки президента США Байдена поддерживать Киев и бороться с КНР

Чем дольше продлится украинский конфликт, тем сложнее будет президенту США Джо Байдену управлять его политическими последствиями, заявил обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

Белый дом пытается действовать так, будто может помогать Киеву и при этом готовиться к потенциальному конфликту с КНР. При этом американские власти лишь незначительно увеличили военный бюджет, добавил аналитик. В сложившейся ситуации он предположил, что Соединенным Штатам придется пожертвовать своими амбициями на международной арене.

«Эта стратегия изначально была авантюрой. Чем дольше продолжится противостояние, тем выше будут риски», — пишет Брэндс на портале Bloomberg.

Политик Мэтт Гетц ранее внес резолюцию, предписывающую Байдену предоставить полную информацию о планирующейся помощи Киеву, а также поделиться информацией о присутствии ВС США на Украине.

Решение Соединенных Штатов противостоять РФ и КНР осложняется наличием ядерного оружия у этих стран. Подробности приводит «Вечерняя Москва» со ссылкой на издание New York Times.
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