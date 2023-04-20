«Авантюра»: в Bloomberg охарактеризовали попытки президента США Байдена поддерживать Киев и бороться с КНР

Белый дом пытается действовать так, будто может помогать Киеву и при этом готовиться к потенциальному конфликту с КНР. При этом американские власти лишь незначительно увеличили военный бюджет, добавил аналитик. В сложившейся ситуации он предположил, что Соединенным Штатам придется пожертвовать своими амбициями на международной арене.