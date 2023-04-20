«После импрессионизма»: В Москве состоялось открытие выставки полотен художников XIX-XX веков

Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина организовали выставку работ известных художников XIX-XX веков. Об этом сообщает газета «Культура».
Выставлены художественные произведения Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Клода Моне, Поля Гогена, Огюста Ренуара, Пабло Пикассо, русских художников Ильи Репина, Валентина Серова, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Казимира Малевича и других.
Проект направлен на поиск художественных языков отечественного и западного изобразительного искусства XIX-XX веков. Посетителям помогут увидеть импрессионизм по-новому. Выставка иллюстрирует то, как искусство художников эволюционировало, следуя за европейским авангардом. Проект разместился на трех этажах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.
Ранее стало известно, что Эйфелева башня могла вдохновить Ван Гога на написание своей самой знаменитой картины.