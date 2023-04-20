«После импрессионизма»: В Москве состоялось открытие выставки полотен художников XIX-XX веков

Проект направлен на поиск художественных языков отечественного и западного изобразительного искусства XIX-XX веков. Посетителям помогут увидеть импрессионизм по-новому. Выставка иллюстрирует то, как искусство художников эволюционировало, следуя за европейским авангардом. Проект разместился на трех этажах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.