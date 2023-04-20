Основатель «Русагро» Мошкович рассматривает возможность инвестиций в экспорт зерна

Основатель ГК «Русагро» Вадим Мошкович рассматривает вариант инвестиций в нового поставщика зерновых, холдинг Valars Group, созданием которого займется Кирилл Подольский. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что на данный момент стороны стараются не раскрывать информацию о проекте. Однако недавно Подольский заявил в соцсетях о поиске команды в новую компанию по экспорту зерновых и масленичных.
«Союз экспортеров зерна может только приветствовать появление новых игроков, это усиливает конкуренцию в секторе», — сказал председатель правления союза Эдуард Зернин.
Предполагается, что новый экспортер будет продавать свое зерно «Русагро». Стоит отметить, что урожай зерновых в России увеличился на 23% в 2022 году.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что склоняется к запрету поставок зерновых с Украины в Европу. Речь идет в первую очередь о поставках пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и рапса, сообщает «Национальная Служба Новостей».