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Прихожан пустили на территорию Киево-Печерской лавры после сообщения о минировании

Общество
Прихожан пустили на территорию Киево-Печерской лавры после сообщения о минировании

Прихожан стали пускать на территорию Киево-Печерской лавры после того, как правоохранительные органы проверили подлинность сообщения о «минировании» святыни, передает Telegram-канал союза православных журналистов.

В сообщении указано, что верующих стали пускать в монастырь. Пожарные машины и саперы уехали, «разминирование» было завершено.

Прежде союз заявил о поступлении сообщения, в котором написано о «минировании» Киево-Печерской лавры. К месту прибыли соответствующие органы и организовали проверку святыни. Прихожан вывели из территории монастыря и не пускали до конца «разминирования».

Ранее «Ридус» сообщал, что верующие канонической Украинской православной церкви молятся в честь Вербного воскресенья на улице перед Киево-Печерской лаврой.
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