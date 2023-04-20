Полиция Новосибирска пресекла деятельность подпольного казино

В операции по закрытию незаконного игорного зала, расположенного на Тополевой улице Новосибирска, вместе с полицией принимали участие сотрудники прокуратуры и СК по региону. По версии следствия, подпольный азартный бизнес организовали трое местных жителей. Вход в заведение был доступен только избранным, сообщает sibkray.ru.