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Немцы пришли в бешенство после слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок об условиях снятия санкций с Москвы

Политика
Немцы пришли в бешенство после слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок об условиях снятия санкций с Москвы

Аудитория немецкого издания Focus пришла в ярость после слов главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок об условиях снятия рестрикций с России.

Прежде дипломат с уверенностью указала, что западные государства не намерены прекращать антироссийские ограничительные меры, пока длится вооруженное противостояние на украинской территории. В ответ на это читатели заявили, что глава МИД соответствующими высказываниями лишь позорит ФРГ.

«Может следует доверить внешнюю политику искусственному интеллекту? Он наверняка придумает что-то более умное, чем нынешний министр», — написал один из пользователей.

Прежде читатели издания Exxpress сочли Бербок глупой за высказывание о терактах на «Северных потоках».
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