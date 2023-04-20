Немцы пришли в бешенство после слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок об условиях снятия санкций с Москвы

Прежде дипломат с уверенностью указала, что западные государства не намерены прекращать антироссийские ограничительные меры, пока длится вооруженное противостояние на украинской территории. В ответ на это читатели заявили, что глава МИД соответствующими высказываниями лишь позорит ФРГ.