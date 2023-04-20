Аудитория немецкого издания Focus пришла в ярость после слов главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок об условиях снятия рестрикций с России.
Прежде дипломат с уверенностью указала, что западные государства не намерены прекращать антироссийские ограничительные меры, пока длится вооруженное противостояние на украинской территории. В ответ на это читатели заявили, что глава МИД соответствующими высказываниями лишь позорит ФРГ.
«Может следует доверить внешнюю политику искусственному интеллекту? Он наверняка придумает что-то более умное, чем нынешний министр», — написал один из пользователей.
Прежде читатели издания Exxpress сочли Бербок глупой за высказывание о терактах на «Северных потоках».