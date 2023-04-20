Bloomberg: После введения санкций уровень жизни в Британии пострадал больше других стран Европы

Жители Британии продолжают страдать из-за санкций. Такое заявление делает Bloomberg. Пока в некоторых странах экономическая ситуация налаживается, инфляция в этом государстве продолжает повышаться.
Авторы статьи поделились статистикой. Индекс потребительских цен вырос на 10,1%. Таким образом, уровень жизни в Великобритании ухудшается. Кроме того, английский банк планирует повысить ключевую ставку с одного до пяти процентов. Это только ухудшит положение рядовых жителей страны. Такие изменения приведут к росту безработицы.
Журналисты также приводят слова главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. Он подчеркивает, что Лондон сильно пострадал после перекрытия Москвой экспорта природного газа в регион.
Обозреватели назвали «большим шоком» рост цен. Инфляция в марте увеличилась на рекордные 19,1%. Этот показатель стал максимальным за последние четыре десятилетия.
Ранее в отношении премьер-министра Великобритании Риши Сунака было начато расследование, сообщает RT. Журналисты уточняют, что это связано с «декларацией финансовых интересов».