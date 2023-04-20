Bloomberg: После введения санкций уровень жизни в Британии пострадал больше других стран Европы

Авторы статьи поделились статистикой. Индекс потребительских цен вырос на 10,1%. Таким образом, уровень жизни в Великобритании ухудшается. Кроме того, английский банк планирует повысить ключевую ставку с одного до пяти процентов. Это только ухудшит положение рядовых жителей страны. Такие изменения приведут к росту безработицы.