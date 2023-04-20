Посол России в Китае Моргулов обсудил международное сотрудничество с генсеком ШОС Чжан Мином

Российский посол в Китае Игорь Моргулов провел переговоры с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином. О чем шла речь во время встречи, сообщила пресс-служба дипломатической миссии Москвы в Пекине.
Как стало известно, дипломаты обсудили работу в рамках международного объединения и актуальные региональные вопросы. Также участники мероприятия обменялись мнениями по поводу совершенствования деятельности организации.
«Особое внимание уделено перспективам выстраивания взаимовыгодных международных связей ШОС», — указано в заявлении посольства, опубликованном в официальном Telegram-канале.
До этого Чжан Мин встретился с китайским министром иностранных дел Цинь Ганом. В ходе переговоров дипломаты подчеркнули важность организации для государств, стремящихся к единству.