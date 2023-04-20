Экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего совладельца сети супермаркетов «Азбука Вкуса» и кофейной сети «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского суд арестовал на два месяца. Информация появилась на портале судов Москвы.
Накануне стало известно о его задержании. Якубовскому были предъявлены обвинения по части четвертой статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Детали дела на данный момент не уточняются.
Якубовский был заместителем председателя правления «Экспобанка». Позже он стал его основным совладельцем. В 2008 году фигурант стал совладельцем холдинга, контролирующего «Азбуку Вкуса». В 2014 Якубовский передал свою долю партнерам.
Ранее сообщалось, что директор авиакомпании из Приморья пойдет под суд за махинации с зарплатами. Об этом сообщает Deita.ru.