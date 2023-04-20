В Марий Эл полицейские задержали находившегося в розыске эксгибициониста

По данным канала, сотрудники МО МВД России «Волжский» подполковник полиции Дмитрий Мансуров и его сын – сержант полиции Никита Мансуров заметили злоумышленника в свой выходной день на улице Мира. Уточняется, что мужчина был на велосипеде. Полицейские остановили его и попросили показать документ, удостоверяющий личность, но тот бросил все свои вещи и попытался сбежать. Фигурант был пойман и доставлен в отделение.