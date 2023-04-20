В Марий Эл полицейские задержали находившегося в розыске эксгибициониста

Отец и сын из полицейской династии задержали находившегося два года в розыске эксгибициониста в Марий Эл. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД МЕДИА.
Известно, что летом 2021 года в городе Волжск подозреваемый подъехал на велосипеде к четырем девочкам и совершил действия сексуального характера в отношении детей. Тогда его личность установить не удалось, но розыск продолжался — у полиции была ориентировка с приметами преступника.
По данным канала, сотрудники МО МВД России «Волжский» подполковник полиции Дмитрий Мансуров и его сын – сержант полиции Никита Мансуров заметили злоумышленника в свой выходной день на улице Мира. Уточняется, что мужчина был на велосипеде. Полицейские остановили его и попросили показать документ, удостоверяющий личность, но тот бросил все свои вещи и попытался сбежать. Фигурант был пойман и доставлен в отделение.
Задержанным оказался 59-летний житель Казани, который признался в совершённом преступлении. Ему предъявлено обвинение по статье об иных действиях сексуального характера.
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