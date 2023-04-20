Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Марий Эл полицейские задержали находившегося в розыске эксгибициониста

Общество
В Марий Эл полицейские задержали находившегося в розыске эксгибициониста

Отец и сын из полицейской династии задержали находившегося два года в розыске эксгибициониста в Марий Эл. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД МЕДИА.

Известно, что летом 2021 года в городе Волжск подозреваемый подъехал на велосипеде к четырем девочкам и совершил действия сексуального характера в отношении детей. Тогда его личность установить не удалось, но розыск продолжался — у полиции была ориентировка с приметами преступника.

По данным канала, сотрудники МО МВД России «Волжский» подполковник полиции Дмитрий Мансуров и его сын – сержант полиции Никита Мансуров заметили злоумышленника в свой выходной день на улице Мира. Уточняется, что мужчина был на велосипеде. Полицейские остановили его и попросили показать документ, удостоверяющий личность, но тот бросил все свои вещи и попытался сбежать. Фигурант был пойман и доставлен в отделение.

Задержанным оказался 59-летний житель Казани, который признался в совершённом преступлении. Ему предъявлено обвинение по статье об иных действиях сексуального характера.

Ранее в Печорске задержали педофила после нападения на ребенка.
полиция происшествие марий эл эксгибиционизм педофилия задержание школьницы
Военкоры ФАН