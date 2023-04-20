Автомобилист в Подмосковье сбил на переходе шестилетнего ребенка

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил телесные повреждения и его отвезли на скорой в одно из подмосковных медучреждений. Представители Государственной инспекции безопасности дорожного движения проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.