Автомобилист в Подмосковье сбил на переходе шестилетнего ребенка

ДТП в подмосковном Лыткарино произошло вчера около восьми вечера. Возле дома №5 на улице Колхозная водитель, управляя машиной «Шкода», сбил мальчика. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.
Как информирует издание «Вести Подмосковья», по предварительным данным, шестилетний ребенок пересекал автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель «Шкоды» не успел притормозить, и автомобиль ударил несовершеннолетнего пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил телесные повреждения и его отвезли на скорой в одно из подмосковных медучреждений. Представители Государственной инспекции безопасности дорожного движения проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.