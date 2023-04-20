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Сразу три машины столкнулись в Рузаевском районе Мордовии

Происшествия
Сразу три машины столкнулись в Рузаевском районе Мордовии

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии разбираются в дорожном инциденте с участием трех автомобилей.

По данным ведомства, около полудня на автотрассе в Рузаевском районе 35-летний водитель «Лады Весты» спровоцировал опасное ДТП. Он допустил столкновение с попутной машиной «Хендэ IX-35». В результате удара его автомобиль налетел на «Ниву», которая двигалась по встречной полосе, сообщают «Известия Мордовии».

Пострадавшими оказались виновник ДТП и 45-летний водитель «Хендэ IX-35». Их госпитализировали с легкими травмами в ближайшую клинику. После получения необходимой медпомощи они смогли отправиться по домам. Расследование инцидента продолжается.
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