Сразу три машины столкнулись в Рузаевском районе Мордовии

По данным ведомства, около полудня на автотрассе в Рузаевском районе 35-летний водитель «Лады Весты» спровоцировал опасное ДТП. Он допустил столкновение с попутной машиной «Хендэ IX-35». В результате удара его автомобиль налетел на «Ниву», которая двигалась по встречной полосе, сообщают «Известия Мордовии».