Сразу три машины столкнулись в Рузаевском районе Мордовии

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии разбираются в дорожном инциденте с участием трех автомобилей.
По данным ведомства, около полудня на автотрассе в Рузаевском районе 35-летний водитель «Лады Весты» спровоцировал опасное ДТП. Он допустил столкновение с попутной машиной «Хендэ IX-35». В результате удара его автомобиль налетел на «Ниву», которая двигалась по встречной полосе, сообщают «Известия Мордовии».
Пострадавшими оказались виновник ДТП и 45-летний водитель «Хендэ IX-35». Их госпитализировали с легкими травмами в ближайшую клинику. После получения необходимой медпомощи они смогли отправиться по домам. Расследование инцидента продолжается.