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Два жителя Амурской области пострадали в ДТП

Происшествия
Два жителя Амурской области пострадали в ДТП

Сотрудники УГИБДД России по Амурской области уточняют обстоятельства лобового столкновения машин на въезде в Благовещенск.

По данным ведомства, ранним утром на въезде в столицу Амурской области произошло лобовое столкновение грузовика Hino Ranger с пикапом Ssang Yong Action Sports. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир пикапа, сообщает AmurInfo.

Как отметили автоинспекторы, пострадавшие госпитализированы, а легковушка сильно деформирована. Сейчас выясняются все обстоятельства дорожного инцидента, определяется степень вины участников опасного ДТП.
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