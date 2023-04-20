Два жителя Амурской области пострадали в ДТП

По данным ведомства, ранним утром на въезде в столицу Амурской области произошло лобовое столкновение грузовика Hino Ranger с пикапом Ssang Yong Action Sports. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир пикапа, сообщает AmurInfo.