Два жителя Амурской области пострадали в ДТП

Сотрудники УГИБДД России по Амурской области уточняют обстоятельства лобового столкновения машин на въезде в Благовещенск.
По данным ведомства, ранним утром на въезде в столицу Амурской области произошло лобовое столкновение грузовика Hino Ranger с пикапом Ssang Yong Action Sports. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир пикапа, сообщает AmurInfo.
Как отметили автоинспекторы, пострадавшие госпитализированы, а легковушка сильно деформирована. Сейчас выясняются все обстоятельства дорожного инцидента, определяется степень вины участников опасного ДТП.