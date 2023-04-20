В России выявлено рекордное за 10 лет число пожилых преступников

Всего в 2022 году 578 751 человек получили обвинительные приговоры, 61 655 из них составили граждане старше 50 лет. Треть из этого числа — 19 286 человек — составили пенсионеры, то есть мужчины старше 60 и женщины возрастом более 55 лет.