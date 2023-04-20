В России выявлено рекордное за 10 лет число пожилых преступников

Количество правонарушителей-мужчин старше 50 лет в 2022 году превысило 13 тысяч человек, что является наибольшим показателем с 2013 года.
Как пишет издание РБК со ссылкой на данные Верховного суда РФ, доля преступлений, совершенных людьми старше 50 лет, составила 10,65% от общего числа правонарушений. Это наибольший показатель за последнее десятилетие, сообщили авторы статьи.
Всего в 2022 году 578 751 человек получили обвинительные приговоры, 61 655 из них составили граждане старше 50 лет. Треть из этого числа — 19 286 человек — составили пенсионеры, то есть мужчины старше 60 и женщины возрастом более 55 лет.
Ранее сообщалось о пожилой женщине, которая убила мужа сковородкой. Пенсионерка утверждает, что сделала это в целях самозащиты.