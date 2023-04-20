Зачем чиновники ООН призвали легализовать наркотики и педофилию, обсудят в «Патриоте»

В новом докладе Организации Объединенных Наций содержится призыв к декриминализации всех форм употребления наркотиков и сексуальной активности во всем мире. Доклад, написанный Международным комитетом юристов, ЮНЭЙДС и Управлением верховного комиссара по правам человека призывает к декриминализации правонарушений, связанных с «сексом, употреблением наркотиков, ВИЧ, сексуальным и репродуктивным здоровьем, бездомностью и бедностью».
Эксперты ООН утверждают, что криминализация правонарушений, связанных с этими вопросами, представляет собой посягательство на права человека.
«Уголовное право — один из самых суровых инструментов в распоряжении государства для осуществления контроля над людьми... как таковое, оно должно быть крайней мерой, однако, во всем мире наблюдается растущая тенденция к чрезмерной криминализации. Мы должны признать, что эти законы нарушают не только права человека, но и фундаментальные принципы уголовного права», — заявил в пресс–релизе директор по праву и политике ICJ Ян Зайдерман.
Доклад призывает декриминализировать секс между взрослыми и всеми несовершеннолетними до 18 лет при условии согласия несовершеннолетних, а также легализовать оборот наркотиков.
Нужно ли декриминализировать сексуальное надругательство над администрацией ООН? Какие страны примут этот доклад как рекомендацию к действию? Как легализация наркотиков и педофилии поможет борьбе с бедностью? Есть ли в мире лобби педофилов и не в ООН ли у них гнездо? Как сочетаются подобные доклады с уголовным преследованием учителей в США за секс со студентами? Чем опасен ранний секс, какие травмы он наносит несовершеннолетним? К чему приводит легализация наркотиков, что говорят социологи и криминологи? Как на самом деле ООН могла бы бороться с бедностью и детской проституцией?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, доктор психологических наук, клинический психолог высшей квалификационной категории Светлана Соловьева;
— психолог, руководитель общественной организации «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер;
— депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Эфир состоится 20 апреля, в четверг, в 14:00.
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