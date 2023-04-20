Зачем чиновники ООН призвали легализовать наркотики и педофилию, обсудят в «Патриоте»

Нужно ли декриминализировать сексуальное надругательство над администрацией ООН? Какие страны примут этот доклад как рекомендацию к действию? Как легализация наркотиков и педофилии поможет борьбе с бедностью? Есть ли в мире лобби педофилов и не в ООН ли у них гнездо? Как сочетаются подобные доклады с уголовным преследованием учителей в США за секс со студентами? Чем опасен ранний секс, какие травмы он наносит несовершеннолетним? К чему приводит легализация наркотиков, что говорят социологи и криминологи? Как на самом деле ООН могла бы бороться с бедностью и детской проституцией?