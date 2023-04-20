Россиянин пропал без вести во время купания на острове Бали

Российский гражданин пропал без вести во время отдыха на индонезийским острове Бали. Соответствующую информацию предоставила местная газета Kompas, сославшись на заявление начальника спасательной службы.
По данным агентства, купавшегося туриста накрыло волной. Вместе с ним были еще двое человек, однако им удалось самостоятельно выбраться на берег.
«Согласно полученной информации, один человек пропал без вести и двое выжили», — говорится в сообщении.
В тот же день на месте происшествия провели поисково-спасательную операцию, которая продолжилась 20 апреля. До этого специалистам пришлось сделать перерыв из-за наступления темного времени суток.
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