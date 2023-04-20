Оператор ракетного комплекса «Игла» сбил украинский Су-25 в районе Угледара

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 сбит в районе Угледара, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
ВС России пересекли попытку нанесения боевиками ВСУ авиаудара по передовым позициям группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении. Так, оператор переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота России сбил украинский Су-25.
Вместе с тем, воздушная разведка обнаружила разведывательную группу ВСУ. В результате российские силы ликвидировали четырех украинских военнослужащих огнем минометной батареи, пишет РИА Новости со ссылкой на Гордеева.
ВС РФ ранее уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства на Донецком направлении. Российские войска также ликвидировали склад боеприпасов боевиков 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в Херсонской области, сообщает RT.