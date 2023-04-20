Как Запад разлагает российское общество, расскажут в медиацентре «Патриот»

Международные чтения «Произведения Ф. М. Достоевского в восприятии читателей ХХI века» открылись в музее-заповеднике в Старой Руссе Новгородской области. В чтениях принимают участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Реутова, Ростова-на-Дону, Судогды, Хабаровска, Великого Новгорода, Ингушетии, Холма и Полы, а также Казахстана и Японии.
Как Запад разлагал российское общество? Как Федор Достоевский критикует западную мораль в романе «Преступление и наказание»? Мог ли образ Раскольникова популяризировать революцию в России? Было ли здоровым российское общество двести лет назад и здорово ли оно сегодня?
На эти и другие вопросы в медиацентре «Патриот» в рамках программы «Вертикаль» ответит диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»).
Гостем программы станет филолог и литературовед Дмитрий Богач, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой цифровой дидактики Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа.
Эфир состоится 20 апреля, в четверг, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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