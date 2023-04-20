Как Запад разлагает российское общество, расскажут в медиацентре «Патриот»

Как Запад разлагал российское общество? Как Федор Достоевский критикует западную мораль в романе «Преступление и наказание»? Мог ли образ Раскольникова популяризировать революцию в России? Было ли здоровым российское общество двести лет назад и здорово ли оно сегодня?