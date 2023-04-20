Полиция Петербурга пресекла деятельность мошеннической фирмы по «списанию долгов»

Полиция Петербурга пресекла деятельность организации, занимавшейся предоставлением мнимых услуг по списанию задолженностей. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Полиция получила два заявления от местных жительниц. Одна из них увидела рекламу «конторы» в Интернете. При обращении в офис «консультант» сообщила, что компания может помочь только в заключении договора со сторонней фирмой, способной посодействовать в списании долга. После составления документов женщина взяла кредит на один миллион рублей в банке, но положения составленного соглашения перевернули ситуацию – денежные средства оказались в руках злоумышленников. Аналогичная ситуация произошла и со второй потерпевшей – она потеряла 462 тысячи рублей, – сообщил ФАН начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнюю девушку-«консультанта», 36-летнюю жительницу Васильевского острова, «генерального директора» и еще двух сотрудников «фирмы». При обыске были изъяты документы, техника, 80 печатей разных организаций, банковские карты и более 2,4 млн рублей наличными. Четырем злоумышленникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее бывший совладелец «Азбуки вкуса» и «Кофе Хаус» Кирилл Якубовский был задержан по уголовному делу о мошеннических действиях в особо крупном размере.