Полиция Петербурга пресекла деятельность мошеннической фирмы по «списанию долгов»

Полиция получила два заявления от местных жительниц. Одна из них увидела рекламу «конторы» в Интернете. При обращении в офис «консультант» сообщила, что компания может помочь только в заключении договора со сторонней фирмой, способной посодействовать в списании долга. После составления документов женщина взяла кредит на один миллион рублей в банке, но положения составленного соглашения перевернули ситуацию – денежные средства оказались в руках злоумышленников. Аналогичная ситуация произошла и со второй потерпевшей – она потеряла 462 тысячи рублей, – сообщил ФАН начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.