Шри-Ланка может отправить в Китай 100 тысяч редких цейлонских макак

Министр сельского хозяйства Шри-Ланки Махинда Амаравира недавно объявила, что правительство рассматривает предложение отправить 100 000 цейлонских макак в Китай. Об этом рассказало издание WION.
Цейлонские макаки занесены в красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как находящиеся под угрозой исчезновения. Обезьяны являются эндемиками Шри-Ланки, и защитники природы в стране недовольны этой новостью.
Макаки, по-видимому, наносят ущерб посевам в стране, и все усилия по контролю над их популяцией потерпели неудачу. Именно по этой причине правительство считает, что предложение Китая следует обдумать. Пекин же планирует отправить их в зоопарки.
Ранее власти Кении одобрили отправку восьми баобабов в Грузию. Они будут высажены в Национальном дендрологическом парке Шекветили.