Компания Lionsgate Television планирует снять сериал по вампирской саге «Сумерки»

Компания Lionsgate Television снимет сериал, основанный на серии книг «Сумерки». Сейчас студия занимается его разработкой. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
На данный момент неизвестно, будет это адаптацией книг или ответвлением франшизы. Сроки съемок еще не обозначены. Однако сообщается, что сценаристом станет Шинейд Дейли («Ходячие мертвецы: Потусторонний мир»). Наиболее вероятно, что в проекте также примет участие сама автор франшизы Стефани Майер. Сами Lionsgate Television на широкую публику пока комментариев не дают.
Стоит отметить, что далеко не все новые сериалы от медиа-гигантов пользуются популярностью у аудитории. Как сообщает RT, ранее в Netflix анонсировали картину о царице Клеопатре. Однако пользователи недовольны тем, что главную роль сыграет темнокожая актриса.