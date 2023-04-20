Компания Lionsgate Television планирует снять сериал по вампирской саге «Сумерки»

На данный момент неизвестно, будет это адаптацией книг или ответвлением франшизы. Сроки съемок еще не обозначены. Однако сообщается, что сценаристом станет Шинейд Дейли («Ходячие мертвецы: Потусторонний мир»). Наиболее вероятно, что в проекте также примет участие сама автор франшизы Стефани Майер. Сами Lionsgate Television на широкую публику пока комментариев не дают.