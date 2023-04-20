Владельцев беспилотников обяжут устанавливать «маячки» на дроны

Согласно инициативе Росавиации, установка транспондеров на беспилотники станет обязательной для всех владельцев таких аппаратов. Об этом сообщает издание «Ъ».
Установка «маячков» на беспилотники позволит контролировать их движение, узнавать местоположение и в случае необходимости принимать меры по принудительной остановке. Это поможет предотвратить возможные аварии и конфликты в воздушном пространстве, связанные с нарушением правил полетов беспилотниками.
Однако, введение обязательной установки транспондеров на беспилотники вызывает определенные опасения у частных пользователей. В США уже были случаи, когда владельцы дронов отказывались устанавливать их, так как это повышало стоимость. В связи с этим были созданы зоны-исключения, где можно летать без установки этого оборудования.
Ранее СМИ сообщили, что российскому военному удалось сбить дрон ВСУ с помощью охотничьего ружья. Инцидент произошел в Брянской области.