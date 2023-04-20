Владельцев беспилотников обяжут устанавливать «маячки» на дроны

Однако, введение обязательной установки транспондеров на беспилотники вызывает определенные опасения у частных пользователей. В США уже были случаи, когда владельцы дронов отказывались устанавливать их, так как это повышало стоимость. В связи с этим были созданы зоны-исключения, где можно летать без установки этого оборудования.