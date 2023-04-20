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В России выявлены четыре случая заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур»

Общество
В России выявлены четыре случая заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены четыре случая заболевания новым штаммом COVID-19 «Арктур».

Прогнозируемый всплеск новой волны «ковида» она прогнозирует на конец мая и сообщает, что этот вид вируса более заразен, чем его предшественники. Он способен проникать сквозь уже сформированный иммунитет.

По заявлению главы Роспотребнадзора причин для паники нет: тяжелых случаев течения болезни нет, а больницы и клиники готовы к принятию пациентов. Об этом пишет «РЕН ТВ».

Ранее, врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что новый вариант COVID-19 имеет первичный симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз.
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