В России выявлены четыре случая заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены четыре случая заболевания новым штаммом COVID-19 «Арктур».
Прогнозируемый всплеск новой волны «ковида» она прогнозирует на конец мая и сообщает, что этот вид вируса более заразен, чем его предшественники. Он способен проникать сквозь уже сформированный иммунитет.
По заявлению главы Роспотребнадзора причин для паники нет: тяжелых случаев течения болезни нет, а больницы и клиники готовы к принятию пациентов. Об этом пишет «РЕН ТВ».
Ранее, врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что новый вариант COVID-19 имеет первичный симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз.