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Российская артиллерия нанесла ошеломляющий удар по позициям ВСУ

Политика
Российская артиллерия нанесла ошеломляющий удар по позициям ВСУ

Согласно данным начальника пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигмы, российские военные уничтожили понтонную переправу и два склада боеприпасов ВСУ на лисичанском направлении. Об этом рассказал «ТАСС».

Авиация Южного военного округа разрушила понтонную переправу на реке Северский Донец в районе Дроновки и склад боеприпасов противника в районе Каменки. Артиллерийским расчетом гаубиц Д-30 бригады Второго армейского корпуса были уничтожены запасы горюче-смазочных материалов.

Кроме того, «огневыми налетами артиллерийских подразделений Южной группировки войск нанесены удары по пунктам временной дислокации и сосредоточения резервов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска, 110-й отдельной механизированной бригады в районе Авдеевки», — сообщил Бигма.

Ранее совместные действия воздушной разведки и артиллерии РФ привели к уничтожению двух опорных пунктов ВСУ на Запорожском направлении. Кроме того, удалось ликвидировать вражеский транспорт.
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