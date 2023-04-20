Российская артиллерия нанесла ошеломляющий удар по позициям ВСУ

Кроме того, «огневыми налетами артиллерийских подразделений Южной группировки войск нанесены удары по пунктам временной дислокации и сосредоточения резервов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска, 110-й отдельной механизированной бригады в районе Авдеевки», — сообщил Бигма.