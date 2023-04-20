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Причем тут Китай: Политик Владимир Константинов высказался о переговорах с США

Политика
Причем тут Китай: Политик Владимир Константинов высказался о переговорах с США

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов прокомментировал возможное назначение Китая в качестве посредника в мирных переговорах России и Украины.

Диалог Москвы и Киева должен закончиться справедливым устройством территории Украины, которое будет соответствовать интересам и приоритетам безопасности России. Однако на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что Киев готов к переговорам, поэтому разговаривать с ним сейчас смысла нет, в отличие от США, приводит слова Константинова «РИА Новости».

Он заявил, что переговоры России и Вашингтона могут быть продуктивными и лучшим посредником в них будет именно Китай, так как является самым надежным союзником Москвы.

Ранее сообщалось, что Константинов заявил о том, как должна выглядеть территория РФ после окончания СВО. По мнению чиновника, Россия должна вернуться к карте 18-го века, когда ей принадлежало все северное Причерноморье.
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