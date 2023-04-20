Причем тут Китай: Политик Владимир Константинов высказался о переговорах с США

Диалог Москвы и Киева должен закончиться справедливым устройством территории Украины, которое будет соответствовать интересам и приоритетам безопасности России. Однако на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что Киев готов к переговорам, поэтому разговаривать с ним сейчас смысла нет, в отличие от США, приводит слова Константинова «РИА Новости».