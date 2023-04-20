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Могут полностью исчезнуть: Доступные иномарки в России почти закончились

Общество
Могут полностью исчезнуть: Доступные иномарки в России почти закончились

Запас недорогих автомобилей иностранного производства в России практически исчерпан. Об этом сообщают «Известия».

Автомобили массового сегмента вскоре могут полностью исчезнуть. Официальные представительства таких производителей, как Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai, имеют в наличии всего 313 единиц наиболее популярных моделей среднего ценового сегмента на всю страну. Наибольшее количество из них – Skoda Rapid (127) и Volkswagen Polo (93), а также Citroen C4 (48) и Kia Rio (45).

Однако, моделей, таких как Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II, в наличии вовсе нет. На сайте Hyundai при выборе автомобиля появляется надпись «Все машины проданы». Параллельный импорт также не сможет спасти ситуацию - он приводит к значительному удорожанию техники.

Ранее СМИ сообщили, что автопарки службы «Яндекс.Такси» уже получили первые партии «Москвичей». Всего компания должна пополниться тремя тысячами автомобилей этой модели.
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