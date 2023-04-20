Могут полностью исчезнуть: Доступные иномарки в России почти закончились

Автомобили массового сегмента вскоре могут полностью исчезнуть. Официальные представительства таких производителей, как Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai, имеют в наличии всего 313 единиц наиболее популярных моделей среднего ценового сегмента на всю страну. Наибольшее количество из них – Skoda Rapid (127) и Volkswagen Polo (93), а также Citroen C4 (48) и Kia Rio (45).