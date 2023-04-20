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Именитый хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал о своих планах на празднование 65-летия

Общество
Именитый хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал о своих планах на празднование 65-летия

Советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сообщил, что не собирается праздновать свой 65-летний юбилей 20 апреля. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам титулованного спортсмена, день он проведет крайне буднично, на работе, в Госдуме.

«Время такое, что празднества устраивать, наверное, не совсем правильно, у меня такое решение», - констатировал Фетисов.

Из подарков на свой личный праздник депутат пожелал здоровья и близким родным, а также сохранение его любимого озера Байкал, которое он защищает уже много лет.

Ранее, Фетисов сообщил о своем намерении в 2023 году провести хоккейный матч на Северном полюсе.
Вячеслав Фетисов день рождения госдума
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