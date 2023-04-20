Китай призвал страны ООН уважать инициативы мирного урегулирования конфликта России и Украины

Научный сотрудник Чжэн Тинъин заявил, что план президента Франции Эммануэля Макрона по мирному урегулированию конфликта демонстрирует заинтересованность Парижа в решении проблем, касающихся интересов Европы.
В случае конфликта России и Украины Франция встала на сторону интересов Европы и план по мирному урегулированию конфликтов является прямым тому доказательством. Поэтому Китай и члены ООН должны уважать и поощрять подобные инициативы, приводит слова Тинъин «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Макрон передал Пекину свой вариант развития мирного сценария переговоров России и Украины. Однако, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, французский лидер не уведомлял об этом Вашингтон, поэтому этот вопрос, как и подробности этого мирного плана, будут решаться с президентом США Джо Байденом.