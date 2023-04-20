Китай призвал страны ООН уважать инициативы мирного урегулирования конфликта России и Украины

Ранее сообщалось, что Макрон передал Пекину свой вариант развития мирного сценария переговоров России и Украины. Однако, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, французский лидер не уведомлял об этом Вашингтон, поэтому этот вопрос, как и подробности этого мирного плана, будут решаться с президентом США Джо Байденом.