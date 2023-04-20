Политолог Наталья Голубкова: Украину не ждут на Олимпиаде 2024 года

Так, Голубкова осуждает отказ Украины от участия в ОИ-2024. Эксперт напоминает, что после американского бойкота Олимпийских игр в Москве 1980 года и советского отказа от Игр в Лос-Анджелесе 1984 года МОК ввел запрет на самовольный отказ национальных олимпийских комитетов от участия в этих соревнования. Было установлено, что за этим может последовать наказание с последующим недопуском.