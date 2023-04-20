Врач Олеся Савельева рассказала об элементарных мерах защиты от клещей

При выборе места для отдыха на природе необходимо расчистить его от сухой травы и веток. После отдыха нужно осмотреть себя и своих товарищей, чтобы убедиться в отсутствии клещей. Вернувшись домой постирать одежду и ни в коем случае не ложиться в ней на кровать, так как впоследствии клеща будет гораздо сложнее найти, сообщает «Утро.ру».