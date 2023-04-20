Врач Олеся Савельева рассказала об элементарных мерах защиты от клещей

Врач Олеся Савельева предупредила граждан о мерах безопасности при посещении парков, скверов и лесов и рассказала, что делать, чтобы избежать неприятных последствий встреч с клещами.
При выборе места для отдыха на природе необходимо расчистить его от сухой травы и веток. После отдыха нужно осмотреть себя и своих товарищей, чтобы убедиться в отсутствии клещей. Вернувшись домой постирать одежду и ни в коем случае не ложиться в ней на кровать, так как впоследствии клеща будет гораздо сложнее найти, сообщает «Утро.ру».
Ранее стало известно, что Савельева рекомендовала проводить осмотры тела на природе каждые два часа, чтобы своевременно заметить клеща и обратиться за помощью. Повышение температуры и ухудшение самочувствия - первые симптомы укуса клеща.