Суд Красноярска рассмотрит третье уголовное дело об убийстве криминального авторитета Филиппова

Прокуратура Красноярского края сообщила, что Кировский районный суд региональной столицы 20 апреля начнет рассмотрение третьего уголовного дела в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в убийстве криминального авторитета в 1998 году.
Быков в 90-х поручил руководителю подчиненной преступной группы ликвидировать своего конкурента Владимира Филиппова. Три члена группировки совершили его убийство в ночь с 17 на 18 июня 1998 года на улице Тимошенкова в Красноярске.
Ранее URA.RU сообщил об убийстве девушки в Пермском крае с последующим расчленением ее трупа. Местный житель в ходе ссоры убил свою подругу, обмотал ее тело скотчем и сбросил в колодец. Позднее он пересмотрел свое решение – достал труп, расчленил его и закопал.