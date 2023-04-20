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Суд Красноярска рассмотрит третье уголовное дело об убийстве криминального авторитета Филиппова

Происшествия
Суд Красноярска рассмотрит третье уголовное дело об убийстве криминального авторитета Филиппова

Прокуратура Красноярского края сообщила, что Кировский районный суд региональной столицы 20 апреля начнет рассмотрение третьего уголовного дела в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в убийстве криминального авторитета в 1998 году.

Быков в 90-х поручил руководителю подчиненной преступной группы ликвидировать своего конкурента Владимира Филиппова. Три члена группировки совершили его убийство в ночь с 17 на 18 июня 1998 года на улице Тимошенкова в Красноярске.

Ранее URA.RU сообщил об убийстве девушки в Пермском крае с последующим расчленением ее трупа. Местный житель в ходе ссоры убил свою подругу, обмотал ее тело скотчем и сбросил в колодец. Позднее он пересмотрел свое решение – достал труп, расчленил его и закопал.
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