Суд Красноярска рассмотрит третье уголовное дело об убийстве криминального авторитета Филиппова

Ранее URA.RU сообщил об убийстве девушки в Пермском крае с последующим расчленением ее трупа. Местный житель в ходе ссоры убил свою подругу, обмотал ее тело скотчем и сбросил в колодец. Позднее он пересмотрел свое решение – достал труп, расчленил его и закопал.