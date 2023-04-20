Власти Еврейской автономной области планируют направить семьям участников СВО излишки бюджета

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн предложил направить все дополнительные доходы казны региона, а именно 55 млн рублей, на поддержание семей участников СВО. Информация об этом появилась на сайте Законодательного собрания ЕАО.
По мнению председателя регионального парламента Романа Бойко, власти региона обязаны сделать все для поддержания семей, кормилец которых находится сейчас в зоне спецоперации.
Сообщается, что также деньги пойдут на помощь семьям, чей родственник умер во время спецоперации, на заработные платы контрактникам и на выплаты добровольцам.
Ранее власти Киева сообщили, что не собирается назначать дополнительные выплаты солдатам Украины.