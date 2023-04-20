Минирование Киево-Печерской лавры: Журналисты подозревают власти в фальсификации инцидента

Союз православных журналистов сообщил о минировании Киево-Печерской лавры.
Сегодня, 20 апреля, стало известно, что Киево-Печерскую лавру заминировали, в связи с чем ее полностью закрыли для посещения и опечатали. На территории работают силовики, саперы и несколько машин полиции, скорой помощи и пожарных.
Однако, как пишет союз православных журналистов, минирование может быть ненастоящим, а подставным и организованным активистами раскольнической Православной церкви Украины, которая действует с позволения власти.
Ранее сообщалось, что полиция задержала женщину, которая незадолго до похода в храм пыталась защитить права канонической Украинской православной церкви возле Киево-Печерской лавры. Очевидцы произошедшего рассказали, что задержанная пришла в церковь, после чего ее арестовали и увезли сотрудники правоохранительных органов.