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Украина руками Турции «попыталась» задержать судно с зерном под панамским флагом

Политика
Украина руками Турции «попыталась» задержать судно с зерном под панамским флагом

Украина требовала от Турции задержать судно, которое, по предположению ее прокуратуры, загрузило зерно в Крыму. Об этом сообщает «ТАСС».

Судно, принадлежащее компании из Дубаи и шедшее под панамским флагом, перевозило 19 тыс. тонн ячменя. Украинские власти потребовали от Турции взять пробы зерна на экспертизу и допросить экипаж корабля. Генпрокуратура Украины направила соответствующее письмо, указав, что зерно было «незаконно экспортировано» с «занятых Россией украинских территорий».

Неизвестно, как отреагировали на это обращение турецкие власти. Официальный представитель генерального секретаря ООН сообщил, что инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводились в Стамбуле уже два дня из-за «отсутствия согласия» сторон.

Ранее СМИ сообщили, что прекращение зерновой сделки не вызовет катастрофы. Такой исход может привести к росту цен на зерно и принести России дополнительные доходы.
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