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Гарнизонный суд в Барнауле вынес приговор матросу Зеленкову за неявку на военную службу

Армия
Гарнизонный суд в Барнауле вынес приговор матросу Зеленкову за неявку на военную службу

Второй Восточный окружной военный суд сообщил о вынесении обвинительного приговора в Барнауле матросу Евгению Зеленкову. Военнослужащий проведет девять лет в местах лишения свободы.

Зеленков не явился на службу без уважительных причин 31 октября 2022 года. Позже его задержали и передали в военную комендатуру. Спустя некоторое время, 15 декабря, он снова допустил похожее нарушение.

Суд назначил наказание матросу по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на девять лет с заключением в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ране сайт URA.RU сообщил о готовности США сократить численность военнослужащих в связи с нежеланием граждан заступать на военную службу. Выполнение плана по набору новобранцев в этом году станет проблематичным.
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