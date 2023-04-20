Второй Восточный окружной военный суд сообщил о вынесении обвинительного приговора в Барнауле матросу Евгению Зеленкову. Военнослужащий проведет девять лет в местах лишения свободы.
Зеленков не явился на службу без уважительных причин 31 октября 2022 года. Позже его задержали и передали в военную комендатуру. Спустя некоторое время, 15 декабря, он снова допустил похожее нарушение.
Суд назначил наказание матросу по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на девять лет с заключением в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ране сайт URA.RU сообщил о готовности США сократить численность военнослужащих в связи с нежеланием граждан заступать на военную службу. Выполнение плана по набору новобранцев в этом году станет проблематичным.