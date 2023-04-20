Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов: ВСУ могут начать форсировать Днепр

Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области сообщил о потенциальном пересечении реки Днепр в области городов Новая Каховка и Энергодар. Информацию об этом он сообщил интервью РИА Новости.
Президент Украины Зеленский, по его мнению, ведет в первую очередь пиар-войну, поэтому может отправить на передовую «кого угодно» ради помощи от Запада.
«Я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр», - резюмировал Рогов.
Ранее он сообщал, что информация об эвакуации детей из Запорожья является ложью.