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Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов: ВСУ могут начать форсировать Днепр

Украина
Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов: ВСУ могут начать форсировать Днепр

Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области сообщил о потенциальном пересечении реки Днепр в области городов Новая Каховка и Энергодар. Информацию об этом он сообщил интервью РИА Новости.

Президент Украины Зеленский, по его мнению, ведет в первую очередь пиар-войну, поэтому может отправить на передовую «кого угодно» ради помощи от Запада.

«Я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр», - резюмировал Рогов.

Ранее он сообщал, что информация об эвакуации детей из Запорожья является ложью.
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