Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов

В среду, 19 апреля, «Интер» играл с «Бенфикой» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:3. После встречи главный тренер итальянцев не смог скрыть радости. Индзаги заявил, что невероятно горд своей командой за такой результат, так как забить три мяча подобному сопернику очень важно и ценно, тем более, что до этого «Бенфика» провела восемь месяцев с минимальным количеством поражений, информирует «Подмосковье сегодня». Таким образом «Интер» выходит в полуфинал Лиги чемпионов, где сразится с «Миланом».