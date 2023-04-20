Обстрелы со стороны ВСУ возобновились утром 20 апреля в Донецке

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ, после пятичасового перерыва, в 6:40 по московскому времени, вновь начали обстрел города. Информация об этом появилась в Telegram-канале СЦКК.