Обстрелы со стороны ВСУ возобновились утром 20 апреля в Донецке

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ, после пятичасового перерыва, в 6:40 по московскому времени, вновь начали обстрел города. Информация об этом появилась в Telegram-канале СЦКК.
Согласно поступившей информации, обстрел произошел в Петровском району города, он велся из артиллерийских орудий калибра 155 мм. Сообщений о пострадавших после инцидента не поступало.
Ранее ВСУ выпустили по донецкой стороне четыре снаряда натовского калибра. Пострадавших в результате обстрела не было.