Yonhap: Позиция Сеула по поставкам оружия Киеву полностью зависит от Москвы

Администрация президента Южной Кореи Юн Сок Еля заявила, что любое решение о предоставлении военной помощи Украине «будет зависеть от Москвы». Об этом пишет Yonhap.
Россия предупредила Сеул, что предоставление вооружений киевскому режиму будет означать, что Южная Корея в определенной степени станет участником конфликта. В связи с этим наметился «сдвиг» ее политики в сторону решения о предоставлении только гуманитарной или финансовой помощи Украине.
Ранее сайт «Вечерняя Москва» писал, что военная помощь ВСУ со стороны Сеула ухудшит его отношения с Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что поставки вооружений Киеву, в том числе и из Южной Кореи, будут расцениваться как враждебный акт.