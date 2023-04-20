Yonhap: Позиция Сеула по поставкам оружия Киеву полностью зависит от Москвы

Россия предупредила Сеул, что предоставление вооружений киевскому режиму будет означать, что Южная Корея в определенной степени станет участником конфликта. В связи с этим наметился «сдвиг» ее политики в сторону решения о предоставлении только гуманитарной или финансовой помощи Украине.