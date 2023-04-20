В Китае опровергли негативное влияние демографического кризиса на страну

Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что информация о том, что Индия обогнала КНР по численности населения «намеренно игнорирует развитие Китая». Об этом рассказало издание Reuters.
В резком заявлении CCTV говорится, что нарратив западных СМИ в последние годы заключался в том, что развитие Китая находится в «большой беде» и что, когда демографические преимущества Китая исчезнут, он придет в упадок.
«Они клеветали всю дорогу, а Китай развивался до конца, сотворив чудо устойчивого экономического развития с огромным населением», — сообщили на телеканале.
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что преимущества от численности населения заключаются не только в количестве, но и в качестве.
«Население важно, но таланты также важны... Китай предпринял активные меры для реагирования на старение населения», — сказал дипломат.
Ранее СМИ сообщили, что уровень смертности в китайской столице впервые превысил показатель рождаемости.